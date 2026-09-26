Detienen a hombre que presuntamente conducía ebrio y en sentido contrario por calles de Ciudad del Carmen

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser señalado por conducir una carromoto en presunto estado de ebriedad, en sentido contrario y realizando maniobras que pusieron en riesgo a otros automovilistas en calles de la ciudad.

De acuerdo con los reportes, la movilización comenzó sobre la avenida 10 de Julio, a la altura de la glorieta del Reloj de las Tres Caras, donde ciudadanos alertaron a las líneas de emergencia sobre el conductor de una carromoto de colores blanco y verde que circulaba en sentido contrario.

El sujeto continuó su recorrido hasta inmediaciones de la colonia 20 de Noviembre, donde posteriormente retornó sobre la misma avenida para dirigirse nuevamente hacia la zona de la glorieta.

Durante su trayecto, presuntamente estuvo a punto de impactarse en más de cinco ocasiones contra vehículos que se encontraban estacionados, además de continuar circulando en sentido contrario y aparentemente ignorar señales de alto.

Ante el riesgo de que provocara un accidente, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo y finalmente lograron interceptarlo sobre la avenida 10 de Julio, entre las calles 42-C y 42-D, en la colonia Salitral.

Al momento de su aseguramiento, el masculino habría mostrado una actitud renuente hacia los agentes, quienes finalmente lograron controlarlo y trasladarlo a la comandancia municipal.

La carromoto también quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que el conductor permanecería retenido conforme a las disposiciones administrativas correspondientes, con el objetivo de evitar que volviera a ponerse al volante y pudiera ocasionar un accidente vial.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales derivados de los hechos.