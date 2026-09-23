Tren Maya abre nueva taquilla en el CETRAM La Plancha de Mérida

El CETRAM La Plancha amplió este miércoles 23 de septiembre los servicios disponibles para los usuarios del transporte público en Mérida, con la apertura de una taquilla del Tren Maya que permitirá realizar la compra de boletos sin tener que trasladarse a otro punto.

La incorporación de este servicio también fortalece la conexión entre el sistema ferroviario y las opciones de movilidad que operan en la zona, ya que el CETRAM cuenta con servicios de Va y Ven e IE-TRAM, además de un cajero inteligente Va y Ven de nueva generación.

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La nueva taquilla permitirá a los usuarios adquirir boletos del Tren Maya, mientras que en el mismo espacio podrán solicitar la tarjeta Va y Ven de tarifa general y consultar información sobre las rutas eléctricas que tienen como punto de conexión La Plancha.

El titular interino de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), Aldo Cerezo Cázares, señaló que la integración de los servicios busca facilitar los desplazamientos de habitantes y visitantes que utilizan distintos medios de transporte durante sus recorridos por Mérida y su zona metropolitana.

Desde el CETRAM también se mantienen las conexiones hacia diferentes puntos relacionados con el Tren Maya. La R901 La Plancha–Tren Maya Teya enlaza directamente con la estación de Teya, mientras que la R905 Centro–Umán–Tren Maya permite llegar a la estación ubicada en Umán.

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A estas opciones se suma la R907 La Plancha–Aeropuerto–Hoteles del Centro, que conecta el CETRAM con el Aeropuerto Internacional de Mérida y con hoteles ubicados en la zona centro de la ciudad.

Con estos servicios, La Plancha funciona como un punto de conexión entre el transporte urbano, el sistema ferroviario y la terminal aérea, al concentrar en un mismo espacio alternativas de movilidad para quienes se desplazan dentro de Mérida o requieren conexión con otros puntos de Yucatán.