CFE anuncia cortes de luz en Yucatán este miércoles 23 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó interrupciones en el suministro de energía eléctrica en diversas localidades del estado de Yucatán, debido a labores que tendrán lugar el próximo miércoles 23 de septiembre de 2026, por lo que es esencial conocer los horarios y zonas afectadas.

Por medio de sus canales oficiales, la CFE informó que la energía eléctrica será cortada de manera temporal en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Aunado a esto, se informó que la suspensión afectará a un total de 14 zonas de la entidad, mismas que no contarán con energía en el horario mencionado.

Las zonas afectadas que se verán afectadas por la suspensión de energía eléctrica este miércoles 23 de septiembre son:

Colonia Santa Cruz Pachon

Fraccionamiento San Carlos

Nueva San Carlos

Colonia Santiago Castillo

Colonia San Juan

Población Cancabchen Kopte

Población Kopte

Población San Pedro Cámara

Población Kaxatah

Población Dzununcán

Población Tanya

Población Kancabal

Población Mesatunich

Población Kambul

Las autoridades de la CFE invitaron a la sociedad a tomar sus precauciones y anticipar las actividades que requieran energía eléctrica durante este periodo.

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