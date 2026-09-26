Triciclo con tubos provoca fuerte accidente entre motocicleta y pochimóvil en Benito Juárez

Un hombre resultó lesionado y se registraron daños materiales luego de un fuerte accidente en el que estuvieron involucrados un triciclo, una motocicleta y un pochimóvil, ocurrido sobre la avenida 10 de Julio, entre las calles 17-A y 17-C, en la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con información recabada en el lugar y con un video captado por una cámara de seguridad cercana, el accidente se habría originado cuando el conductor de un triciclo de color gris circulaba sobre la avenida 10 de Julio transportando diversos fierros y tubos.

Según se observa en la grabación, uno de los tubos sobresalía hacia la zona de circulación, por lo que, al avanzar por la misma vía un motociclista a bordo de una Italika de color plata, con placas 87GYP9 del estado de Campeche, terminó impactándose contra el objeto metálico.

Tras el golpe, el motociclista perdió el control y salió proyectado hacia los carriles laterales, donde terminó impactándose contra un pochimóvil de color rojo que circulaba en la misma dirección.

El motociclista quedó tendido a mitad de la vialidad y manifestó dolor principalmente en las piernas, por lo que fue atendido por paramédicos de Protección Civil, quienes realizaron la valoración correspondiente. Afortunadamente, no fue necesario trasladarlo a un hospital, ya que pudo ser estabilizado en el lugar.

Mientras los involucrados y las personas que se encontraban en la zona atendían la situación, el conductor del triciclo, señalado como quien presuntamente habría originado el percance, aprovechó un momento de distracción para retirarse del sitio, dejando la unidad en el lugar.

Posteriormente, los conductores afectados optaron por no reclamar daños entre ellos y decidieron retirarse por sus propios medios, mientras que el triciclo quedó bajo resguardo de elementos policiacos para realizar el deslinde de responsabilidades y determinar cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y será mediante las evidencias disponibles, entre ellas la grabación de la cámara de seguridad, como se podrá establecer la responsabilidad correspondiente.