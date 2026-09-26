Conductor presuntamente ebrio abandona su vehículo tras salir de la carretera en Cancún

Un aparatoso percance vehicular se registró la noche de este sábado sobre la importante vialidad del Arco Norte, a escasos metros de la avenida Rancho Viejo, en las inmediaciones de la Supermanzana 246, luego de que el conductor de un automóvil particular perdiera el control del volante y terminara fuera de la cinta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, los hechos ocurrieron cuando el operador de un automóvil particular de la marca Changan, modelo Alsvin, en color rojo, circulaba presuntamente bajo los influjos del alcohol.

Debido a su condición y al aparente exceso de velocidad con el que se desplazaba, el guiador no logró mantener la trayectoria del automotor, lo que provocó que saliera proyectado de manera abrupta hacia una zona de maleza a un costado de la carretera.

Elementos de la Policía Municipal que realizaban patrullajes de vigilancia por la zona se percataron del incidente de manera inmediata.

Los oficiales descendieron de su unidad oficial para abanderar el área de inmediato, colocando señalamientos preventivos con el fin de alertar a los automovilistas que transitaban por el sitio y prevenir otro percance vehicular.

Llamó la atención de las autoridades que, al realizar una inspección inicial de la unidad siniestrada, el conductor ya no se encontraba en el lugar, habiendo abandonado el vehículo a su suerte tras el impacto.

Minutos más tarde, paramédicos a bordo de una ambulancia se desplazaron hasta el sitio del reporte tras una llamada de emergencia.

No obstante, los cuerpos de emergencia determinaron que su intervención no era necesaria, toda vez que no se registraron personas lesionadas ni otros vehículos involucrados en el percance.

Al lugar también acudieron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de realizar el deslinde correspondiente de responsabilidades y tomaron conocimiento de los hechos.

Minutos después del incidente, familiares o propietarios del automóvil rojo se presentaron en la escena para colaborar con las autoridades.

Finalmente, una grúa particular realizó las maniobras necesarias para rescatar el automóvil de donde había quedado varado entre la vegetación, para posteriormente remolcarlo y liberar por completo la vialidad, restableciendo el flujo vehicular en la zona.