Raúl Rosas Jr. consigue un brutal nocaut y Raoni Barcelos sale en camilla

Las Vegas fue testigo de una noche especial para Raúl Rosas Jr., quien consiguió una contundente victoria frente al brasileño Raoni Barcelos en su primera pelea estelar dentro de UFC. El mexicano cerró el combate con un nocaut que obligó al equipo médico a ingresar al octágono.

Con apenas 21 años, Rosas Jr. afrontó uno de los desafíos más importantes de su trayectoria ante Barcelos, un peleador brasileño de 39 años con una amplia experiencia en las artes marciales mixtas. El combate estaba pactado a cinco asaltos en el Meta APEX.

Raúl Rosas Jr. comenzó con mayor iniciativa

Desde el inicio del combate, Rosas Jr. tomó la iniciativa y buscó llevar la pelea hacia un terreno ofensivo. El mexicano combinó ataques con las piernas y golpes de puño mientras avanzaba sobre su rival.

Barcelos intentó responder mediante una toma de pierna, pero el mexicano encontró espacios para conectar golpes al rostro del brasileño y mantener la presión durante buena parte del primer episodio.

La ofensiva de Rosas comenzó a dejar huella rápidamente. El brasileño sufrió una fuerte inflamación en el ojo izquierdo, al grado de que prácticamente quedó cerrado. Los médicos tuvieron que revisarlo al terminar el primer asalto, aunque determinaron que podía continuar.

Barcelos reaccionó y complicó al mexicano

El segundo episodio presentó un ritmo diferente. Raoni Barcelos utilizó el jab para mantener alejado a Rosas y consiguió conectar algunos golpes que provocaron daño en el rostro del mexicano.

La pelea se volvió más equilibrada y el brasileño consiguió recuperar terreno. En el tercer round, Barcelos aprovechó su experiencia para llevar el enfrentamiento al suelo y mantener al mexicano bajo control durante varios minutos.

Rosas logró escapar de la posición y regresar al combate con el respaldo del público, aunque el brasileño había conseguido imponer condiciones durante buena parte de ese episodio.

La pelea llegó al límite en el cuarto asalto

Para el cuarto episodio, los dos peleadores ya mostraban las consecuencias del intenso combate. Rosas Jr. presentó una herida en la nariz, mientras el ojo izquierdo de Barcelos continuaba visiblemente inflamado.

El brasileño volvió a llevar la pelea al piso y puso nuevamente en problemas al mexicano, incluso al intentar someterlo con un candado al cuello. Rosas, sin embargo, logró mantenerse en el enfrentamiento y llegar al quinto asalto.

Raúl Rosas Jr. encontró el golpe definitivo

Todo se definió en el quinto round. Con el apoyo de los aficionados, Rosas salió decidido a buscar el final y encontró la oportunidad que necesitaba para terminar la pelea.

El mexicano consiguió una poderosa derribada que llevó a Barcelos directamente a la lona. El brasileño quedó sin capacidad para incorporarse por sus propios medios, por lo que el combate terminó con un nocaut.

QUÉ ACABA DE PASAAAAAR 😱



Raúl Rosas qué acabas de hacer 🥵#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/d5QJAx4lNz — UFC Español (@UFCEspanol) September 27, 2026

La victoria provocó una rápida intervención del equipo médico, que ingresó al octágono para atender a Barcelos. El peleador brasileño posteriormente tuvo que abandonar el recinto en camilla.

Con este resultado, Raúl Rosas Jr. cerró una noche memorable en Las Vegas y consiguió una de las victorias más contundentes de su carrera, precisamente en su primera aparición como protagonista de una función estelar de UFC.