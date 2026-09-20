¿Quién es el presunto falso sacerdote señalado por la Diócesis de Cancún?

La Diócesis de Cancún-Chetumal lanzó una advertencia a sus fieles por la presencia de un hombre que presuntamente se hace pasar por sacerdote o diácono sin contar con ordenación religiosa, y que estaría ofreciendo servicios religiosos en distintos puntos de la capital de Quintana Roo.

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El señalado fue identificado como Edwin Jhovanny N., de quien la institución religiosa aseguró que no cuenta con la sagrada ordenación, ni en esa diócesis ni en otra. Según el aviso difundido por el Decanato Sagrado Corazón de Jesús, el hombre tendría como punto de operación la comunidad San Martín, desde donde acudiría a hospitales, funerarias y domicilios particulares.

La Diócesis indicó que, bajo esa identidad, presuntamente ofrece acompañamiento y servicios religiosos, además de solicitar apoyos económicos a las personas mediante información falsa sobre su condición dentro de la Iglesia católica. Por ello, llamó a los fieles y grupos apostólicos a mantenerse atentos ante cualquier persona que se presente como integrante del clero sin poder acreditar su ordenación.