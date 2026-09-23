CFE anuncia cortes de luz en Mérida este jueves 24 de septiembre; conoce las zonas afectadas

La CFE realizará trabajos de mantenimiento en Mérida este jueves 24 de septiembre, por lo que algunas zonas de la ciudad podrían presentar cortes de luz durante varias horas.

De acuerdo con información difundida por el Comité Vecinal del Fraccionamiento Las Américas, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevará a cabo trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico de esta zona.

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Las labores forman parte de las acciones de mantenimiento que realiza la CFE para mejorar las condiciones de la infraestructura y contribuir a un mejor servicio de suministro de energía eléctrica.

¿A qué hora habrá cortes de luz en Mérida este jueves?

Los trabajos de mantenimiento están programados para este jueves 24 de septiembre, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Durante este periodo podrían registrarse interrupciones en el suministro eléctrico en las zonas donde se desarrollarán las labores.

Zonas afectadas por los cortes de luz

Una de las principales áreas donde se prevén afectaciones es la primera sección del Fraccionamiento Las Américas, en el norte de Mérida.

También se contempla a la comisaría de Komchén, por lo que habitantes de esta zona deberán tomar precauciones ante posibles interrupciones del servicio.

Aunque los trabajos están previstos en puntos específicos, se recomienda que habitantes de sectores cercanos permanezcan atentos a posibles afectaciones durante el horario señalado.

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Recomendaciones ante los cortes de luz de la CFE

Para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento de la CFE, se recomienda a los habitantes de Las Américas, Komchén y zonas cercanas tomar algunas precauciones:

Desconectar aparatos electrónicos sensibles antes del inicio de los trabajos.

Mantener cargados celulares, computadoras y otros dispositivos necesarios.

Evitar abrir constantemente el refrigerador para conservar los alimentos por más tiempo.

Tener a la mano lámparas o linternas en caso de que el corte se prolongue.

Tomar previsiones si se trabaja desde casa o se utilizan equipos eléctricos durante el horario de mantenimiento.

Permanecer atentos a los avisos de la CFE y de las autoridades vecinales ante cualquier cambio en los trabajos.

Los trabajos de mantenimiento están previstos para concluir alrededor de las 4:00 de la tarde, aunque el restablecimiento del servicio puede depender del desarrollo de las labores en cada punto.