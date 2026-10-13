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Adulto mayor se descompensa en paradero de combis del mercado principal de Campeche

Un adulto mayor presentó dificultades para respirar mientras esperaba una combi cerca del mercado de Campeche; ciudadanos y policías lo auxiliaron y solicitaron atención médica.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

13 de oct de 2026

1 min

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Un adulto mayor se descompensó mientras esperaba una combi cerca del mercado.
Un adulto mayor se descompensó mientras esperaba una combi cerca del mercado. / Dismar Herrera

En las inmediaciones del mercado, un adulto mayor comenzó a sentirse mal mientras esperaba el transporte público en el paradero de combis, por lo que ciudadanos y elementos de la Policía Turística lo auxiliaron al presentar dificultades para respirar.

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este martes frente al estacionamiento de Walmart.

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Los hechos ocurrieron cuando el hombre, quien había tomado su medicamento para la presión arterial sin haber desayunado, comenzó a sentirse mal, lo que movilizó a las personas que se encontraban en el lugar.

Ante la situación, ciudadanos se acercaron para ayudarlo, le quitaron la camisa y comenzaron a darle aire mientras solicitaban apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Turística también intervinieron y solicitaron la presencia de paramédicos del Sector Salud, quienes valoraron al adulto mayor y determinaron que no presentaba un golpe de calor.

Finalmente, los agentes lo trasladaron a su domicilio para que pudiera descansar y evitar que continuara expuesto en la vía pública.

JGH

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