Adulto mayor se descompensa en paradero de combis del mercado principal de Campeche

En las inmediaciones del mercado, un adulto mayor comenzó a sentirse mal mientras esperaba el transporte público en el paradero de combis, por lo que ciudadanos y elementos de la Policía Turística lo auxiliaron al presentar dificultades para respirar.

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Los hechos ocurrieron cuando el hombre, quien había tomado su medicamento para la presión arterial sin haber desayunado, comenzó a sentirse mal, lo que movilizó a las personas que se encontraban en el lugar.

Ante la situación, ciudadanos se acercaron para ayudarlo, le quitaron la camisa y comenzaron a darle aire mientras solicitaban apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Turística también intervinieron y solicitaron la presencia de paramédicos del Sector Salud, quienes valoraron al adulto mayor y determinaron que no presentaba un golpe de calor.

Finalmente, los agentes lo trasladaron a su domicilio para que pudiera descansar y evitar que continuara expuesto en la vía pública.

JGH