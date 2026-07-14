Vuelca pochimóvil en el fraccionamiento Puente de Ciudad del Carmen; un pasajero resulta lesionado

Un pasajero resultó con lesiones menores luego de que un pochimóvil volcara la noche de este lunes en el fraccionamiento Puente, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de la Policía Municipal.

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El percance ocurrió sobre la calle Lirio, en la esquina con Clavel, a escasos metros del parque de la colonia San Nicolás, donde vecinos reportaron al número de emergencias la volcadura de un pochimóvil color rojo con placas locales.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven conductor perdió el control de la unidad tras realizar una maniobra inadecuada, lo que provocó que el vehículo terminara volcado sobre su costado derecho.

Tras el accidente, ciudadanos y familiares auxiliaron a los ocupantes y lograron reincorporar el pochimóvil a su posición original, mientras solicitaban el apoyo de una ambulancia de Protección Civil para atender a un pasajero que presentaba lesiones en ambas piernas.

Paramédicos valoraron al lesionado en el sitio y determinaron que las heridas eran de carácter superficial, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Únicamente recomendaron las curaciones correspondientes y mantenerse en observación.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido. Al confirmar que no existía otro vehículo involucrado ni daños a terceros, los agentes realizaron el registro del incidente y permitieron que el propietario de la unidad se retirara del lugar, sin que se iniciaran procedimientos legales.

El accidente dejó únicamente daños materiales en el pochimóvil y un pasajero con lesiones leves, sin mayores consecuencias.

JGH