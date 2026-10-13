Dos postes colapsan en Ciudad del Carmen y exhiben el riesgo de la infraestructura deteriorada de la CFE

Vecinos de la colonia Bivalvo de Ciudad del Carmen solicitaron la intervención urgente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que dos postes de concreto colapsaran durante la noche del pasado lunes sobre la avenida del Mar, en el cruce con las calles Laurel y Fresno, situación que dejó sin suministro eléctrico a varias familias y generó preocupación entre los habitantes del sector.

De acuerdo con los vecinos, las estructuras se encontraban en avanzado estado de deterioro y ya contaban con señalamientos colocados por personal de Protección Civil, mediante los cuales se advertía sobre el riesgo de colapso.

Sin embargo, aseguran que las advertencias no fueron atendidas oportunamente y finalmente los postes terminaron desplomándose durante las lluvias registradas la noche del lunes.

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Los habitantes señalaron que el incidente pudo haber terminado en una tragedia, debido a que se trata de una zona transitada tanto por peatones como por automovilistas y conductores de pochimóviles, quienes diariamente utilizan estas vialidades para desplazarse.

Además del desplome de las dos estructuras, los vecinos reportaron afectaciones en aproximadamente 10 mufas, lo que agravó las consecuencias del incidente y mantiene a numerosas familias a la espera de que se restablezca el servicio eléctrico.

De acuerdo con los afectados, habían transcurrido más de 12 horas sin energía eléctrica y, pese a los reportes realizados, continuaban esperando la llegada del personal de la CFE para atender la emergencia. Manifestaron su inconformidad ante las respuestas recibidas, pues aseguran que les habían indicado que el problema sería atendido a la brevedad, sin que hasta ese momento se concretara la reparación.

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Los colonos también advirtieron que el caso de Bivalvo podría no ser aislado, pues, según señalaron, existen postes con estructuras de mayor tamaño y condiciones de deterioro en otras colonias de Ciudad del Carmen, lo que representa una preocupación ante la posibilidad de nuevos colapsos, especialmente durante las lluvias y los fuertes vientos.

Hasta el momento, las vialidades afectadas permanecían cerradas y acordonadas por elementos de Protección Civil, como medida preventiva para evitar el paso de personas y vehículos por la zona de riesgo.

Los vecinos esperan que personal de la Comisión Federal de Electricidad acuda cuanto antes para retirar las estructuras caídas, sustituir los postes dañados por otros nuevos y reparar las instalaciones afectadas, además de revisar las condiciones de los demás postes que pudieran representar un peligro para la población.

Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se atiendan de manera prioritaria los reportes relacionados con infraestructura eléctrica deteriorada, antes de que otro incidente de esta naturaleza provoque daños mayores o ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.