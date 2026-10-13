Motociclista iba a trabajar y termina lesionado tras chocar frente a Walmart en Ciudad del Carmen

Un motociclista que se dirigía a su centro de trabajo resultó lesionado la mañana de este martes, luego de impactarse contra un automóvil particular que presuntamente le cortó la circulación cuando intentaba ingresar al estacionamiento de Walmart, ubicado sobre la avenida Isla de Tris, en el cruce con la calle Cristóbal Colón, en la colonia Aeropuerto.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el joven conducía una motocicleta Italika, color negro y sin placas de circulación, con dirección a su trabajo en una empresa de paquetería Estafeta, localizada en la colonia Centro.

Sin embargo, al llegar a la entrada del estacionamiento de la tienda comercial, el conductor de un automóvil Nissan, color azul, con placas de circulación DHW-594-B del estado de Campeche, habría intentado ingresar al establecimiento sin las debidas precauciones, cortándole el paso al motociclista.

Debido a esta maniobra, el joven terminó impactándose contra las puertas laterales derechas del automóvil y posteriormente cayó sobre la cinta asfáltica, donde presentó lesiones en la nariz, además de daños materiales en su motocicleta.

Tras el reporte del accidente, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y valorar su estado de salud. Afortunadamente, las lesiones que presentaba fueron consideradas menores, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Después de recibir la atención correspondiente, ambas unidades fueron orilladas para liberar la circulación, mientras los involucrados permanecieron en el lugar a la espera de la aseguradora del automóvil, con la finalidad de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

Finalmente, peritos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

JGH