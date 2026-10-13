Locatarios abandonan la “Gran Feria” en Campeche: pagaron 18 mil pesos por el espacio y sus ventas bajaron el 30%

Entre bajas ventas y un incremento en el costo de los espacios, comerciantes foráneos comenzaron a abandonar el área de Ah Kim Pech, donde fueron reubicadas las ferias tradicionales de San Román y San Francisco debido al inicio de las obras del Foro. Los vendedores manifestaron su inconformidad por el corte anticipado del suministro eléctrico, que los dejó sin servicio antes de retirarse del lugar.

Los comerciantes señalaron que este año el Ayuntamiento de Campeche les cobró 18 mil pesos por cada espacio, dos mil pesos más que en 2025, cuando pagaron 16 mil. Este incremento habría influido en la decisión de 16 vendedores de no acudir a la feria, de los cerca de 60 que sí aceptaron trasladarse para instalar sus puestos.

La actividad comercial se desarrolló en la avenida Fundadores, entre las intersecciones con la avenida Miguel Alemán y el malecón Pedro Sainz de Baranda.

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Los fiesteros aseguraron que, en comparación con el año pasado, sus ventas disminuyeron alrededor de un 30 por ciento. Indicaron que comercializaron menos mercancía y consideraron que esta situación refleja los efectos de la crisis económica que afecta a Campeche y al resto del país.

“Qué mal que los organizadores de la feria no respetaran el último acuerdo de dejarnos el servicio eléctrico. Nos dejaron sin ventilador debajo del toldo, con este tremendo calor, cuando hay mujeres de la tercera edad y niños. ¿Qué ganas vamos a tener de regresar el próximo año si, además, vendimos un 30 por ciento menos y pagamos 18 mil pesos por el espacio? El año pasado nos cobraron 16 mil; por lo menos nos hubieran dejado el servicio de electricidad”, manifestó Guillermina Pérez, comerciante.

Susana Estebes señaló que los vendedores concluyeron su participación decepcionados por los resultados y el trato recibido.

“Cerramos decepcionados, porque nos va mejor en otras ferias. Además, nos cortan la luz con este calor. Vamos a ver si regresamos o si elegimos otras ferias donde haya más oportunidades de venta, como las de Tabasco y Veracruz”, agregó.

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Las inconformidades también fueron expresadas por visitantes, quienes consideraron que la feria tuvo una organización deficiente y pocas atracciones, situación que, a su juicio, afecta la permanencia de las tradiciones campechanas.

“Estuvo muy apagada esta feria. Cada vez está peor organizada desde la reubicación del Foro Ah Kim Pech hasta la zona del barrio de San Francisco. Hubo pocas atracciones grandes de la empresa Roca; las del año pasado fueron mejores. Además, los juegos están muy caros y la economía de las familias está muy afectada por el desempleo, lo que también repercute en la asistencia”, manifestó Diego Ramírez, estudiante.

Tanto estudiantes como comerciantes coincidieron en que las autoridades deben trabajar para recuperar el atractivo de las ferias de San Román y San Francisco, esta última con menor presencia entre la ciudadanía, según señalaron.

“Deberían regresar la feria a su lugar, cerca del barrio de San Román, incluir más comerciantes locales, mejores atracciones y mayor seguridad, porque esta vez se habló de varios incidentes”, indicó Mía Miss, estudiante.

Los comerciantes esperan que, para próximas ediciones, se revisen los costos, se garantice el suministro eléctrico durante el periodo acordado y se mejore la organización, con el objetivo de recuperar las ventas y fomentar la participación de vendedores y visitantes.