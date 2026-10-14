Diputado de Morena acusa que le impiden regresar al Congreso de Campeche; advierte posible demanda

A casi dos meses de haber presentado su solicitud de reincorporación a su curul, el diputado local con licencia de Morena, Carlos Ucán Yam, denunció que continúa sin recibir respuesta del Congreso del Estado, por lo que arremetió contra el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Antonio Jiménez Gutiérrez, a quien reprochó su falta de oficio político para atender el procedimiento.

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El morenista aseguró que cumplió con los trámites correspondientes y recordó que ingresó su solicitud desde el pasado 27 de agosto. No obstante, afirmó que hasta el momento no ha recibido respuesta, pese a que buscó comunicación directa con el legislador y recurrió al secretario del Congreso para hacerle llegar su planteamiento.

Lo que sí lamento es que el presidente del Congreso no tenga el suficiente oficio político para contestarnos una llamada, expresó Ucán Yam, al señalar que no existe ningún conflicto personal con Jiménez Gutiérrez y que el asunto debe resolverse desde el ámbito institucional.

Sostuvo que su reincorporación constituye un derecho político y legal, por lo que consideró que no debería existir impedimento para regresar a ocupar su espacio en el Poder Legislativo. La ley es muy clara, si uno quiere regresar a la Cámara, regresa, afirmó, al insistir en que su solicitud debe recibir la atención correspondiente.

El diputado con licencia indicó que analiza los pasos a seguir ante la falta de respuesta y no descartó recurrir a la vía legal para hacer valer su derecho, aunque aclaró que todavía no ha tomado una decisión. Dijo que busca evitar mayores confrontaciones en un Congreso que, consideró, se encuentra dinamitado.

Mientras espera una determinación, Ucán Yam señaló que también mantiene conversaciones con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para definir su participación en las actividades partidistas rumbo al Proceso Electoral de 2027. Sin embargo, reiteró que la posibilidad de asumir otras tareas políticas no elimina su derecho a solicitar formalmente su reincorporación al Congreso estatal.

JGH