Cae “La Patrona” en Ciudad del Carmen, presunta operadora criminal de Tabasco; la vinculan con secuestros y homicidios

Noemí N, alias La Patrona, señalada por las autoridades como una de las principales generadoras de violencia en Tabasco, fue detenida en Ciudad del Carmen, Campeche, durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades de la entidad vecina.

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La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa, luego de labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar a la mujer en territorio campechano.

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, La Patrona es identificada como presunta operadora de una célula delictiva con presencia en Jalpa de Méndez, Tabasco, donde habría coordinado diversas actividades ilícitas.

Entre los delitos con los que las autoridades relacionan a esta organización se encuentran la venta de drogas, extorsiones, homicidios, secuestros, robo de vehículos y portación de armas de fuego, aunque la orden de aprehensión ejecutada contra la detenida corresponde específicamente al delito de asociación delictuosa.

¿Quién es La Patrona, detenida en Ciudad del Carmen?

Noemí N es señalada por las autoridades federales como una de las principales generadoras de violencia en la región de Tabasco, debido a su presunta participación en la operación de un grupo criminal asentado en Jalpa de Méndez.

En su detención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

La captura ocurrió en Ciudad del Carmen, aunque en la información difundida no se precisó la colonia donde fue localizada, las circunstancias específicas del operativo ni cuánto tiempo llevaba en Campeche.

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Hasta el momento, tampoco se ha informado sobre la posible participación de otras personas en su detención. La mujer deberá enfrentar el procedimiento judicial correspondiente por el delito que se le imputa, bajo el principio de presunción de inocencia.

JGH