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Campeche / Sucesos

Tragedia en Ciudad del Carmen: hallan a hombre sin vida en predio de la colonia Obrera

Registran el suicidio número 55 del año en Ciudad del Carmen; un hombre fue hallado sin vida por sus familiares en una vivienda de la colonia Obrera durante la noche.

Por Dismar Herrera

14 de oct de 2026

1 min

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Se registró el caso de suicidio número 55 en lo que va del año en Ciudad del Carmen.
Se registró el caso de suicidio número 55 en lo que va del año en Ciudad del Carmen. / Dismar Herrera

El caso número 55 de suicidio en lo que va del año se registró en Ciudad del Carmen, donde un hombre identificado con las iniciales J.C.Z.S fue encontrado sin vida por sus familiares, al interior de un domicilio de la colonia Obrera.

Noemí N, alias La Patrona, fue capturada en Ciudad del Carmen, Campeche.

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Los hechos ocurrieron durante la noche, cuando sus familiares encontraron al hombre suspendido por el cuello, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia para tratar de auxiliarlo.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes realizaron la valoración correspondiente y certificaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, confirmándose su fallecimiento.

Tras el reporte, las autoridades tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso, donde horas más tarde se descartó la existencia de algún delito, por lo que el caso fue considerado como un suicidio.

JGH

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