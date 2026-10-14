Tragedia en Ciudad del Carmen: hallan a hombre sin vida en predio de la colonia Obrera

El caso número 55 de suicidio en lo que va del año se registró en Ciudad del Carmen, donde un hombre identificado con las iniciales J.C.Z.S fue encontrado sin vida por sus familiares, al interior de un domicilio de la colonia Obrera.

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Los hechos ocurrieron durante la noche, cuando sus familiares encontraron al hombre suspendido por el cuello, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia para tratar de auxiliarlo.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes realizaron la valoración correspondiente y certificaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, confirmándose su fallecimiento.

Tras el reporte, las autoridades tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso, donde horas más tarde se descartó la existencia de algún delito, por lo que el caso fue considerado como un suicidio.

JGH