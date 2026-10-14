Tráiler derriba torreta de la Guardia Nacional en la carretera Campeche-Mérida

Un descuido al volante provocó que el chofer de un tractocamión derribara una de las torretas del filtro de seguridad ubicado en el kilómetro 14, a la altura del poblado de San Francisco Kobén, donde elementos de la Guardia Nacional retuvieron al operador.

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El percance ocurrió cuando el operador de la pesada unidad pasó por el punto de revisión situado en la carretera federal Campeche Mérida, quien terminó impactando la estructura y ocasionando daños materiales en las instalaciones de seguridad.

Ante esto, los elementos federales que se encontraban en el sitio reaccionaron y se hicieron a un lado para evitar ser golpeados por el tractocamión, por lo que ninguno resultó lesionado durante el incidente.

Tras el accidente, los agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron a levantar la multa correspondiente al conductor por los daños ocasionados a la torreta del filtro de seguridad.

JGH