Calles, vivienda y agua potable concentran inversión de más de 81 mdp en Hopelchén

El municipio de Hopelchén recibió más de 81 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) para obras y proyectos que abarcan calles, vivienda, caminos rurales y servicios básicos. De acuerdo con el informe del ayuntamiento, entre los ejercicios fiscales 2025 y 2026 se autorizaron 89 obras y proyectos para distintas comunidades del municipio.

Del total de recursos, 55 millones seis mil 849 pesos correspondieron al periodo de septiembre a diciembre de 2025, cuando se realizaron 63 obras y un proyecto. Para 2026, entre enero y agosto, se destinaron otros 26 millones 186 mil 14 pesos para 24 obras y un proyecto, con lo que la inversión reportada llegó a 81 millones 192 mil 864 pesos.

Uno de los rubros atendidos fue la vivienda, con 96 acciones que beneficiaron a más de 400 personas. En este apartado se construyeron 53 cuartos dormitorio, con una inversión de ocho millones 415 mil 340 pesos, además de 43 baños sin fosa séptica, que representaron otros tres millones 172 mil 673 pesos.

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Beneficiarios

Estas obras llegaron a comunidades como Ukum, Xcanhá, Xmabén, Xmejía, Cancabchén, Chunchintok, Vicente Guerrero, Dzibalchén, Pakchén, Xcupil, Ich-Ek, Hopelchén, Santa Rita, El Poste, Bolonchén de Rejón, Chunyaxnic y Xculoc. Los trabajos se enfocaron en ampliar los espacios de las viviendas y mejorar las condiciones de higiene de las familias.

En el campo también hubo inversión con la construcción de 24.4 kilómetros de caminos saca cosechas, trabajos que se realizaron durante junio, julio y agosto de 2026, con un costo de 17 millones 18 mil 673 pesos. Estas vías benefician a más de 600 habitantes de Bolonchén, Chan-Chén, Chun-Ek, Komchén, Ich-Ek, Vicente Guerrero Iturbide y El Poste, al facilitar el acceso a las zonas de cultivo.

En cuanto a los espacios deportivos, el campo de softbol de la cabecera municipal recibió trabajos de construcción y rehabilitación por tres millones 162 mil 670 pesos. Las mejoras incluyeron gradas, cerco perimetral, tablero marcador, iluminación, baños, vestidores y un parque infantil.

También se destinó una inversión de dos millones 999 mil 994 pesos para remodelar el gimnasio de halterofilia, donde se realizaron trabajos de techumbre, piso, ventilación e iluminación, además de la instalación de máquinas y pesas especializadas para los deportistas.

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El suministro de agua potable fue otro de los rubros atendidos, con 16 mantenimientos integrales a pozos de abastecimiento, que representaron 15 millones 89 mil 757 pesos. Los trabajos incluyeron cambios de motores y bombas, sustitución de arrancadores, tuberías y cables, así como mantenimiento de las instalaciones eléctricas en distintas comunidades.

A estas acciones se sumaron tres millones 439 mil 704 pesos para la construcción de dos tanques elevados, cada uno con capacidad de 25 metros cúbicos, y la ampliación de 200 metros de red de agua potable en Bolonchén de Rejón y Dzibalchén. Estos trabajos se realizaron con recursos obtenidos mediante gestiones ante el Gobierno del Estado.

Las calles también forman parte de las obras reportadas en Hopelchén. En total, se construyeron tres mil 15.22 metros lineales de vialidades en la cabecera municipal, Crucero San Luis, Ich-Ek y Xmabén, con una inversión de 19 millones 503 mil 718 pesos.

De esa cantidad, mil 165.82 metros lineales corresponden a calles de concreto hidráulico, con un costo de ocho millones 716 mil 339 pesos, mientras que mil 849.4 metros se construyeron con concreto asfáltico, con una inversión de 10 millones 787 mil 379 pesos.