Alcoholímetro en el Malecón de Campeche deja seis detenidos y vehículos asegurados

Un total de seis personas detenidas, entre ellas cuatro hombres y dos mujeres, además del aseguramiento de la misma cantidad de vehículos, fue el saldo de un operativo de alcoholímetro implementado sobre el malecón de la ciudad. Las autoridades reforzaron la vigilancia vehicular para prevenir accidentes relacionados con el consumo de bebidas embriagantes.

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Durante el dispositivo de seguridad, establecido en la avenida Pedro Sainz de Baranda, los agentes realizaron revisiones a los automovilistas que circulaban por la zona. En el lugar, detectaron a varias personas que manejaban bajo los efectos del alcohol, motivo por el cual fueron aseguradas y trasladadas para los trámites correspondientes.

De igual forma, se indicó que al sitio arribaron inspectores del IET (nota: corregido ARTEC, ya que el Instituto del Transporte en Campeche es el IET), sin que se reportaran incidentes o confrontaciones con los taxistas que circulaban en el sector. El operativo se mantuvo bajo control y con una fuerte presencia policial.

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JGH