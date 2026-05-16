No habrá aumento al pasaje de taxis en Chetumal hasta finales de 2026

Las tarifas del transporte público en la modalidad de taxi en el municipio no registrarán aumentos durante lo que resta del año, informó el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek. El funcionario señaló que primero deberá consolidarse el sistema de autobuses urbanos para ofrecer una alternativa a la población antes de analizar cualquier ajuste de precios.

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El titular explicó que el servicio de autobuses todavía opera en etapa de prueba y que la activación total de las 10 rutas proyectadas se desarrollará gradualmente durante los próximos meses. Actualmente funcionan unidades piloto y cinco trayectos experimentales, mientras se prevé incorporar nuevas rutas, entre ellas la de Calderitas.

Indicó que el sistema integral de transporte público de la capital quedaría consolidado hasta finales de 2026, por lo que antes de ese periodo no se contempla autorizar incrementos en las tarifas del servicio de alquiler. El funcionario señaló que, por ahora, el taxi continúa siendo la principal opción de traslado para miles de habitantes de la ciudad, situación que obliga a mantener estabilidad en los costos para evitar afectaciones económicas a las familias chetumaleñas.

Las declaraciones del titular del Imoveqroo ocurrieron durante la entrega del área de Educación Vial del Parque del Maestro, un espacio que será utilizado para fortalecer actividades de aprendizaje, prevención y convivencia ciudadana en materia de movilidad segura. Como parte del proyecto, el organismo estatal realizará labores de mantenimiento mediante brigadas de su propio personal y se impartirán capacitaciones dirigidas a jóvenes sobre cultura de prevención.

Durante la jornada también se llevó a cabo el taller de sensibilización "Infancias en Movimiento", en el que niños y adolescentes participaron en dinámicas recreativas relacionadas con la seguridad vial y la movilidad sostenible. Las autoridades estatales señalaron que estas acciones buscan fortalecer la cultura de prevención y contribuir a una convivencia responsable entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas en la capital del estado.

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JGH