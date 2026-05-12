SEP confirma megapuente de cuatro días por Día del Maestro en CDMX: ¿cuándo vuelven las clases?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México confirmaron un megapuente de cuatro días para estudiantes y docentes de la capital del país con motivo del Día del Maestro.

De acuerdo con las autoridades educativas, las clases concluirán esta semana el miércoles 13 de mayo, debido a que el jueves 14 y el viernes 15 de mayo no habrá actividades escolares en planteles de la Ciudad de México.

El viernes 15 de mayo ya estaba considerado dentro del calendario oficial de la SEP como día de descanso por el Día del Maestro. Sin embargo, la Autoridad Educativa Federal en la CDMX decidió sumar también el jueves 14 de mayo para personal directivo, docente y de apoyo.

¿Qué alumnos tendrán megapuente por el Día del Maestro?

La suspensión de clases aplicará para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México. También incluye a docentes, directivos y personal de apoyo de educación básica.

Noticia Destacada Cancelan el adelanto de vacaciones: Fin del ciclo escolar 2025-2026 se mantiene sin cambios

Con esta medida, el descanso se extenderá del jueves 14 al domingo 17 de mayo, por lo que las actividades escolares se reanudarán el lunes 18 de mayo.

La autoridad educativa explicó que esta decisión busca reconocer la labor de maestras, maestros y personal educativo, así como su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública en la capital del país.

¿Habrá cambios al calendario escolar 2025-2026?

La SEP aclaró que no habrá modificaciones al calendario escolar 2025-2026, pese a que previamente se había planteado la posibilidad de realizar ajustes por el Mundial de Fútbol 2026 y las altas temperaturas en algunas regiones del país.

📢 La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informa pic.twitter.com/G2zfjeHiu8 — Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (@AEFCM_SEP) May 12, 2026

Por ahora, el megapuente confirmado corresponde únicamente a la suspensión de clases por el Día del Maestro en la Ciudad de México, sin que esto implique un cambio general en las fechas del ciclo escolar.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO