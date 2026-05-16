Joaquín Díaz Mena da la bienvenida a Claudia Sheinbaum en Yucatán por gira histórica

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza este fin de semana su sexta gira de trabajo por Yucatán, con una agenda cargada de inauguraciones en educación, salud e infraestructura que beneficiarán directamente a más de la mitad de la población estatal. Las actividades comenzaron hoy sábado 16 de mayo y continuarán mañana domingo 17.

Noticia Destacada Hospital O’Horán, Tren Maya y Puerto Progreso: Los megaproyectos que inaugurará Sheinbaum en Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, dio la bienvenida a la mandataria con un mensaje en redes sociales que resalta el significado histórico de su visita. El mandatario yucateco destacó que la apertura del nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán y la incorporación al esquema IMSS-Bienestar marcarán una nueva etapa para la salud pública de las familias yucatecas.

Agenda de este sábado 16 de mayo

Mérida, Ciudad Caucel: Inauguración del CBTis 305 . El nuevo plantel, con capacidad para 900 estudiantes, cuenta con aulas especializadas en robótica, automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Inauguración del . El nuevo plantel, con capacidad para 900 estudiantes, cuenta con aulas especializadas en robótica, automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad. Kanasín: Corte de listón de la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el fraccionamiento Dzoyolá, Ciudad Bienestar. Este campus atenderá a más de 1,300 estudiantes en carreras enfocadas en el desarrollo sostenible, como Ciencias de Datos e Ingeniería en Control y Automatización.

Corte de listón de la Unidad Académica de la en el fraccionamiento Dzoyolá, Ciudad Bienestar. Este campus atenderá a más de 1,300 estudiantes en carreras enfocadas en el desarrollo sostenible, como Ciencias de Datos e Ingeniería en Control y Automatización. Progreso: Supervisión de los avances del Tren Maya de Carga en la terminal multimodal de la carretera Mérida-Progreso y revisión de obras portuarias. Más tarde, se llevará a cabo la inauguración del Hospital General Naval de Yukalpetén, que fortalecerá la atención médica en la zona costeña.

Domingo 17 de mayo: el evento central

La actividad principal de la gira será la inauguración del Hospital General Dr. Agustín O’Horán en el sur de Mérida. Este nosocomio se consolida como uno de los más grandes del sureste mexicano, equipado con cerca de 670 camas, 16 quirófanos, algunos robotizados, y decenas de especialidades. El acto incluirá la firma del convenio para la incorporación plena de Yucatán al IMSS-Bienestar, garantizando atención médica gratuita para la población sin seguridad social.

Díaz Mena ha enfatizado que estas obras representan un momento histórico para el estado, al consolidar avances en salud pública y educación superior mediante una estrecha colaboración entre los gobiernos federal y estatal.