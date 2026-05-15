Denuncian acoso del Ayuntamiento de Campeche los habitantes del Fraccionamiento Murallas

Cansados del acoso del Ayuntamiento de Campeche, los habitantes del fraccionamiento Murallas señalaron que el Gobierno Municipal los está sofocando por las constantes multas que les aplican sin razón o sentido.

Desde la Privada San Francisco, las ciudadanas Rosi Montero, Minerva Samudio, María Huchín Perdomo, Nidia Soberanis y José Núñez dijeron que tomaran medidas extremas si esto continua, como el cierre de las calles en la zona para hacerse escuchar.

Hartos de la situación, que desde hace seis años son el pan de cada día, dijeron que, para comenzar, el municipio ni ha cumplido con la promesa de municipalizarlos y darles servicios públicos de calidad, pero si están buenos para aplicar multas por el uso de agua potable en patios o sus terrazas.

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“Viene el supervisor a estarnos multando, eso no lo podemos permitir, cada que se le ocurre viene y nos multa. Las multas son de mil 100 pesos, ya son varias las personas afectadas”, comentaron.

Incluso precisaron que personal del municipio está cometiendo acciones como el acoso contra las decenas de familias del lugar, pues mandan a los inspectores sin identificación oficial a tomarles foto.

“Nos hace falta drenaje, otros servicios públicos. Yo pido que nos escuchen o tendremos que hacer algo, como cerrar la calle, para evitar más problemas de este tipo. No vamos a estar pagando las multas cada que se les ocurra”, finalizaron.