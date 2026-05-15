Denuncian en Escárcega dren lleno de maleza, mosquitos y abejas; temen inundaciones y ataques

Desde hace meses el personal de Protección Civil no acude a limpiar de maleza el dren natural pluvial que atraviesa la colonia Fertimex. Vecinos de la zona, entre ellos el declarante José del Carmen Hernández López, señalaron que la llegada de la temporada de lluvias representa un grave peligro para las viviendas cercanas, ante el temor latente de sufrir inundaciones y perder sus pertenencias.

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Los habitantes de este sector han solicitado en repetidas ocasiones la intervención de las autoridades municipales. Temen que la acumulación de maleza bloquee el libre paso del agua, provocando desbordamientos que pongan en riesgo la integridad de las familias.

Además, los colonos denunciaron que el canal abandonado se ha convertido en un enorme criadero de mosquitos. Durante las noches, las nubes de insectos invaden los hogares impidiendo el descanso de los moradores, lo que incrementa el riesgo de un brote de enfermedades transmitidas por vector, como el dengue.

A este problema se suma otra situación de alto riesgo debajo del puente de la calle 35 de la misma colonia Fertimex. Entre los tubos de metal de la estructura, un enjambre de abejas se ha establecido de manera permanente. Los vecinos explicaron que hacia el mediodía los insectos se alborotan debido al calor y atacan a las personas que transitan por el sitio.

Como ejemplo de la gravedad del problema, hace apenas unos días una mujer fue víctima de picaduras múltiples y tuvo que ser auxiliada por los colonos. Ante este panorama, los habitantes de la Fertimex lanzaron un llamado urgente a Protección Civil para que acuda de inmediato a limpiar el dren pluvial y retire el enjambre antes de que ocurra una tragedia mayor.

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JGH