Brutal golpiza envía al hospital a director de Comunicación Social de Hecelchakán

Un masculino recibió una fuerte golpiza mientras se encontraba a bordo de su motocicleta, cuando fue interceptado por un sujeto que comenzó a agredirlo físicamente en la calle, ocasionando que comenzara a convulsionar, hasta que fue auxiliado por elementos policiacos en la zona.

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De acuerdo con información recabada, los hechos ocurrieron días atrás cuando el joven transitaba por la ciudad, cerca de un semáforo, donde presuntamente fue interceptado por la expareja sentimental de su actual novia. El agresor descargó su ira contra el motero y posteriormente huyó del lugar.

Momentos más tarde, se identificó a la víctima como Yair Cocón Guzmán, actual director de comunicación social del ayuntamiento donde se ha desempeñado. Desde la golpiza recibida hasta el día de hoy, sigue ocupando una cama del hospital y, según informan, esperan la llegada de la Fiscalía General del Estado para aportar sus datos de cómo se dieron los hechos, el horario y por qué el agresor busca desquitarse si es ahora un ex.

Este hecho muy poco se ha comentado, solo el director de gobernación municipal, Felipe de Jesús Ortiz Ku, quien aseguró que un personal del ayuntamiento fue golpeado, y tan severa fue la golpiza que fue enviado al hospital. No sabe por qué estaba convulsionando y, según indica, tienen que realizar varios estudios para descartar qué tan duros fueron los golpes que recibió Yair Cocón, quien vive en la colonia Santa Cristina de Pomuch y cuyos familiares exigen justicia.

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JGH