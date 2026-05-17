Campeche:Se duerme y destroza un Ko'ox en la avenida Gobernadores

Un aparatoso accidente vehicular registrado esta mañana sobre la avenida Gobernadores, a la altura del cruce con la avenida Héroe de Nacozari, dejó cuantiosos daños materiales en una camioneta particular y en una unidad del sistema de transporte público Ko’ox, luego de que el conductor de la primera presuntamente se dormitara al volante y terminara impactando al autobús que esperaba el cambio del semáforo.

El percance ocurrió cuando el joven conductor de la camioneta Nissan NP300, con placas de circulación YT-4846-E del Estado de Yucatán, circulaba sobre dicha arteria vial y, presuntamente debido al cansancio, perdió el control de la unidad y se estrelló contra la parte trasera del camión de la ruta Eje Central, con el número económico 024.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor responsable también habría manejado a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, situación que habría causado el fuerte impacto registrado en una de las zonas de mayor circulación vehicular de la ciudad.

Tras la colisión, ambas unidades resultaron con severos daños. El camión del transporte público presentó destrozos considerables en la parte trasera, mientras que la camioneta quedó prácticamente destruida de la parte frontal debido a la magnitud del choque.

Testigos señalaron que, luego del accidente, el conductor de la NP300 manifestó diversos malestares físicos y descendió de la unidad para recostarse sobre la acera, donde permaneció mientras arribaban paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) para brindarle atención prehospitalaria.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes acordonaron y cerraron temporalmente este tramo de la avenida Gobernadores, ya que las unidades involucradas quedaron atravesadas sobre la vía, afectando la circulación vehicular durante varios minutos.

Los agentes estatales tomaron conocimiento de los hechos. Asimismo, trascendió que el conductor de la camioneta sería puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), instancia que determinará las responsabilidades legales derivadas de este accidente..