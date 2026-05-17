Yucatán tendrá otro día de intenso calor y cielo medio nublado

El pronóstico del clima para hoy en Yucatán será de temperaturas muy calurosas, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional. Además, el cielo se mantendrá mayormente despejado a medio nublado, lo cual permitirá que los registros en los termómetros sean una vez por encima de los 40 grados.

En detalle, se prevé que las temperaturas máximas fluctuarán entre los 32 y 37 grados para la costa, así como de entre 36 y 41 para el interior del estado. Los registros mínimos serían de 24 a 26 y de 23 a 25 grados, respectivamente.

Sin embargo, se prevé que haya una sensación térmica mayor, por lo que además se sentirá bochorno a lo largo del día, con pocas posibilidades de lluvia, pese a que en días pasados cayeron algunas lloviznas muy leves en algunos puntos de la geografía yucateca.

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Asimismo, se esperan vientos del Sur y Sureste para el interior del estado, y del Este y Sureste en la costa, lo cual refrescará por momentos el clima, tal y como ha ocurrido en fechas recientes, pero sin la suficiente intensidad como para reducir las temperaturas a lo largo del día.

Prevención de incendios

Por su parte, la coordinación de Protección Civil estatal, ante la presente temporada de calor, emitió una serie de recomendaciones para la población, a fin de evitar la presencia de incendios de maleza, la cual se encuentra seca por las altas temperaturas.

Se pide a las personas no arrojar botellas de vidrio en carreteras, terrenos baldíos o en el Periférico de Mérida, ya que éstas pueden generar el llamado efecto lupa, que es cuando condensan los rayos solares, y de esa forma inicia el fuego que puede consumir grandes extensiones de maleza.

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Asimismo, se recomienda no arrojar colillas encendidas de cigarro mientras se transita por las mismas vías, ni quemar basura, ya sea en los montes o en los patios de las casas, ya que además del peligro por la maleza seca, también existe la posibilidad de que las rachas de viento aviven los siniestros y hagan que se extiendan, con los consecuentes riesgos a la población.

Cabe mencionar que ayer se registraron, precisamente, varios incendios de maleza en Mérida y el interior del estado, entre ellos uno que se dio en los exterrenos de Mitza, a un costado de la avenida Jacinto Canek, zona también conocida como malecón de Pensiones, y que habría iniciado por un efecto lupa.

Los bomberos acudieron de inmediato a sofocar las llamas, luego de recibir el reporte de gente de la zona, evitando que se propagara a toda la zona que está llena de hierba seca por las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en la capital yucateca, así como en el interior del estado.