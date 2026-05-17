Roban 76 mil pesos de una frutería en Mérida y desata fuerte operativo

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que agentes estatales acudieron a un comercio del fraccionamiento Yucalpetén, tras el reporte de un robo de dinero en efectivo.

En el sitio, el encargado del establecimiento informó que, al momento de abrir la caja registradora para hacer un pago, se percató que el dinero no estaba en el interior.

Al revisar las cámaras de videovigilancia del comercio observó que una persona ingresó como cliente y, al notar que no había personal en el área de caja, la abrió y sustrajo el efectivo.

Noticia Destacada Campeche:Se duerme y destroza un Ko'ox en la avenida Gobernadores

El monto reportado como sustraído fue de 76 mil pesos. El mismo afectado confirmó que se trató de un robo sin violencia y sin uso de armas. La parte afectada manifestó que acudirá a interponer la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

La SSP mantiene la atención del caso conforme al procedimiento establecido y reitera la importancia de presentar denuncia formal, ya que esto permite integrar los elementos necesarios para las diligencias legales y el seguimiento de cada hecho.

En primera instancia, en redes sociales surgió la versión de que la tarde de ayer en las instalaciones de la Central de Abastos de Mérida, ubicada en el Poniente de Mérida, se registró un asalto en un conocido establecimiento comercial.

Entre las 12:00 o 13:00 horas, dos sujetos ingresaron a un comercio de frutas y verduras, ubicado en la zona de menudeo del centro de abastecimiento, uno de los puntos de mayor actividad comercial dentro del recinto.

Noticia Destacada Indigentes incendiaron el antiguo Hospital General de Cancún

Momentos después del reporte hecho a través de los números de emergencias 9-1-1, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) pusieron en marcha un operativo en la zona y delimitaron el área para preservar posibles evidencias.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de indicios y la revisión de las cámaras de videovigilancia, tanto del comercio afectado como del sistema de monitoreo de la Central de Abastos. La finalidad es identificar a los delincuentes y determinar la ruta que tomaron para escapar.

Se mantiene operativo

Trascendió que se detuvo a uno de los presuntos implicados, pero las autoridades policiacas no lo confirmaron. Aunque las actividades continuaron en la zona, era notoria la presencia policiaca.

A pesar del amplio operativo puesto en marcha en colonias del Poniente de la ciudad, hasta entrada la noche no se reportaron personas detenidas. El lunes pasado, en la colonia Emiliano Zapata Sur también hubo un intento de asalto.