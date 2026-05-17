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Motociclista lesionada tras impacto de automóvil en Campeche

Un automóvil que no realizó su alto correspondiente terminó impactando una motocicleta por lo que la acompañante resultó con lesiones

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova

17 de may de 2026

1 min

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Motociclista lesionada
Motociclista lesionada

Con lesiones de consideración terminó la acompañante de un motociclista al ser impactados por el conductor de un automóvil de lujo aunque no hizo su alto obligatorio.

El accidente ocurrió en la Avenida Ramón Espínola Blanco cuando el operador de vehículo dio la vuelta de retorno sin embargo no tomó las medidas de precaución adecuadas y golpeó a una motociclista que transitaba con preferencia.

Por el impacto la unidad de dos ruedas salió disparatada por lo que se arrastró varios metros causándole lesiones a las dos motociclistas.

Aunque la mujer que acompañaba al conductor resultó con daños más severos ya que tuvo fractura de tibia y peroné en la vi pierna izquierda por la que la trasladaron a un hospital para su atención médic

a.