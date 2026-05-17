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Desmantelaron cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa

En operativo conjunto de autoridades lograron desmantelar cinco laboratorios clandestinos en tres estados de la República Mexicana

Por Redacción Por Esto!

17 de may de 2026

1 min

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Se aseguró más de una tonelada de metanfetamina
Se aseguró más de una tonelada de metanfetamina / Especial

En seguimiento a las acciones para combatir la producción de drogas, elementos de Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República desmantelaron cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

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En estas acciones se aseguró más de una tonelada de metanfetamina; además, se neutralizaron casi 10 mil litros de precursores químicos y más de 7 toneladas de sustancias utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, lo que representa una afectación económica estimada superior a 650 millones de pesos a estructuras delictivas.

En el Gabinete de Seguridad continuamos debilitando las capacidades operativas y financieras de organizaciones criminales para evitar que estas sustancias lleguen a las calles.

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