En seguimiento a las acciones para combatir la producción de drogas, elementos de Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República desmantelaron cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

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En estas acciones se aseguró más de una tonelada de metanfetamina; además, se neutralizaron casi 10 mil litros de precursores químicos y más de 7 toneladas de sustancias utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, lo que representa una afectación económica estimada superior a 650 millones de pesos a estructuras delictivas.

En seguimiento a las acciones para combatir la producción de drogas, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico desmantelaron cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.



En estas acciones se aseguró más de una tonelada de metanfetamina; además, se… pic.twitter.com/H1LJ8jvPhk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 17, 2026 En seguimiento a las acciones para combatir la producción de drogas, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico desmantelaron cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.



En estas acciones se aseguró más de una tonelada de metanfetamina; además, se… pic.twitter.com/H1LJ8jvPhk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 17, 2026

En el Gabinete de Seguridad continuamos debilitando las capacidades operativas y financieras de organizaciones criminales para evitar que estas sustancias lleguen a las calles.