Cortocircuito incendia camioneta en la colonia Benito Juárez en Escárcega

Al parecer un corto circuito ocasionó que una camioneta Ford Egge de color gris, se incendiara en la parte delantera donde se encuentra el motor ,en la noche sobre la calle 40 entre 17 y 19 de la colonia Benito Juárez, fue atendido por personal del cuerpo de bomberos y de protección civil, tomaron conocimiento elementos de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana.

Según datos recabados los hechos se suscitaron a las 23: 15 horas, cuando circulaba una camioneta Ford de color gris , sovte la calle 40 de la colonia Benito Juárez, donde al parecer viajaban una pareja, cuando se percataron que en la parte de adelante empezaba a salir humo .

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Enseguida el conductor decidió llevar la camioneta a un predio que se encontraba cerca y estaba deshabitado, para no poner en riesgo a las casas y vehículos cercanos, fue cuando se dio un incendio en la parte de adelante de la unidad, al parecer ocasionado por un corto circuito por cables de energía en mal estado.

Dieron parte a la estación del cuerpo de bomberos, que en minutos junto con personal de protección civil llegaron al lugar y se dieron a la tarea de controlar el siniestro, pero aun cuando lograron controlarlo el fuego había dañado la parte donde se encuentra el motor, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas, tomaron conocimiento elementos de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que acordonaron el área y levantaron evidencias.