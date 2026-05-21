Problemas económicos obligan a restaurantes de Campeche a recortar horarios y días de trabajo

Para evitar cierres de negocios y pérdida de empleos, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), así como establecimientos externos, están apostando por modificar horarios, días de operación y realizar otras acciones ante los problemas económicos de Campeche.

El presidente de la Canirac Campeche, Rodrigo Bojorquez Ruiz, destacó que incluso hay jornadas donde se analiza si abrir o no al público, a fin de evitar pérdidas económicas en días donde no existe demanda.

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De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) del Inegi, en la Entidad existen seis mil 364 establecimientos dedicados a la preparación de alimentos y bebidas.

Del total, dos mil 46 se ubican en el municipio de Campeche, que se dividen en 15 dedicados a los servicios de preparación de alimentos por encargo, 44 del giro de los centros nocturnos, bares, cantinas y similares, así como mil 987 dedicados a la preparación de alimentos y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas).

Otras de las medidas que han tomado es ofrecer promociones en fechas importantes, como en los pasados festejos del Día del Niño, Día de las Madres y Día del maestro, a fin de atraer comensales.

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Destacó que otras fechas importantes en las siguientes semanas son los partidos del Mundial, sobre todo los de la Selección Nacional, por lo que en esos días también habrá ofertas y promociones, con el objetivo de registrar importantes ingresos.

Además, recordó que se realizará el evento “Cena a Ciegas con Causa” en la Casa Vieja del Río, con el objetivo de promover valores como la empatía, la inclusión y el respeto desde los sentidos.

Agregó que en la velada programada el 21 de mayo a las 8 de la noche es para impulsar temas de conciencia, por ejemplo, en el ejercicio de cenar a ciegas, un reto que enfrentan todos los días las personas con debilidad visual.