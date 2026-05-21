Familia de Quintana Roo sobrevive de milagro tras volcadura en Ciudad del Carmen

Una familia originaria de Quintana Roo sobrevivió de milagro luego de sufrir un aparatoso accidente carretero la noche de este miércoles sobre la carretera Carmen–Puerto Real, a la altura del kilómetro 15, con dirección hacia Isla Aguada, en el municipio de Ciudad del Carmen.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre, una mujer y un bebé de brazos viajaban a bordo de un automóvil Kia Forte color gris, con placas de circulación UUW-178-N del estado de Quintana Roo. La familia provenía de Villahermosa, Tabasco, y se dirigía hacia Quintana Roo cuando ocurrió el percance.

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El conductor, identificado como Eradio Interian, de aproximadamente 50 años de edad, relató que presuntamente un vehículo invadió su carril al intentar realizar un rebase peligroso de frente. Para evitar una colisión frontal, que pudo haber terminado en tragedia, decidió volantear bruscamente, perdiendo el control de la unidad.

Tras la maniobra, el automóvil salió de la carpeta asfáltica hacia el acotamiento, donde se impactó contra barandales metálicos y una toma de agua. Debido a la fuerza del golpe, la unidad volcó y dio varias volteretas hasta quedar completamente destruida.

Paramédicos trasladaron a la mujer y al menor a un hospital / Israel Lozano

A pesar de lo aparatoso del accidente, los ocupantes lograron sobrevivir prácticamente de milagro, aunque resultaron con diversas lesiones menores. La mujer y el bebé fueron atendidos y trasladados a un centro médico por paramédicos de los grupos Acses y Sasi para una valoración más especializada, mientras que el conductor permanecio en el sitio bajo observación.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes. En tanto, el conductor activó su póliza de seguro para los trámites necesarios.

El vehículo quedó reducido a pérdida total, mientras varias pertenencias de la familia terminaron esparcidas a lo largo del área donde ocurrió el accidente, evidenciando la magnitud del percance.