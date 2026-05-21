Clima en Yucatán hoy jueves 21 de mayo: prevén lluvias con tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento

Aunque el ambiente continuará extremadamente caluroso en Yucatán este jueves 21 de mayo, la combinación de aire marítimo proveniente del Mar Caribe y el establecimiento de una vaguada favorecerán la presencia de lluvias ligeras y moderadas dispersas en distintos municipios del estado, informó la Protección Civil Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán principalmente durante la tarde y estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

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¿Dónde lloverá en Yucatán hoy?

Según Procivy, las lluvias comenzarán de forma dispersa en municipios del noroeste y sureste del estado, extendiéndose gradualmente hacia la zona centro conforme avance la tarde. Además de las precipitaciones, se esperan:

Rachas de viento de hasta 50 a 60 km/h en la costa

Vientos de 30 a 40 km/h en el resto del estado

Posible actividad eléctrica durante las tormentas

Reducción de visibilidad momentánea por lluvia intensa

Las autoridades recomendaron extremar precauciones, especialmente para quienes conduzcan en carretera o realicen actividades al aire libre.

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Persistirá el calor extremo en gran parte del estado

Pese a las lluvias, el calor continuará siendo intenso en Yucatán. El amanecer registrará temperaturas de entre 24 y 26 grados Celsius, mientras que por la tarde las máximas alcanzarán entre 41 y 42 grados en municipios del sur y poniente. Entre las temperaturas más elevadas previstas destacan:

Hasta 42°C en Sotuta, Ticul, Abalá, Halachó, Maxcanú, Peto, Tzucacab, Homún, Maní, Oxkutzcab, Akil y Teabo

41°C en Mérida y Tekax

De 39 a 40°C en Valladolid y Tixcacalcupul

Entre 36 y 38°C en Tizimín y Chemax

Chemax De 32 a 34°C en la zona costera

La sensación térmica podría oscilar entre 41 y 47 grados, principalmente entre las 12:00 y 16:00 horas

Recomendaciones ante lluvias y calor en Yucatán

Ante las condiciones previstas para este jueves, Protección Civil recomienda:

Evitar exponerse al sol durante las horas de mayor calor

Mantenerse hidratado constantemente

Desconectar aparatos eléctricos durante tormentas

No refugiarse bajo árboles durante actividad eléctrica

Asegurar objetos ligeros ante fuertes rachas de viento

Permanecer atentos a reportes oficiales del clima

Las autoridades reiteraron que las lluvias podrían presentarse de manera repentina, por lo que piden a la población mantenerse informada sobre cualquier actualización meteorológica.