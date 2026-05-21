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Clima en Yucatán hoy jueves 21 de mayo: prevén lluvias con tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento

Pese al ambiente muy caluroso en Yucatán, se mantiene la probabilidad de lluvias en la entidad.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

21 de may de 2026

1 min

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Habrá lluvias con actividad eléctrica en Yucatán este jueves 21 de mayo
Habrá lluvias con actividad eléctrica en Yucatán este jueves 21 de mayo / Especial

Aunque el ambiente continuará extremadamente caluroso en Yucatán este jueves 21 de mayo, la combinación de aire marítimo proveniente del Mar Caribe y el establecimiento de una vaguada favorecerán la presencia de lluvias ligeras y moderadas dispersas en distintos municipios del estado, informó la Protección Civil Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán principalmente durante la tarde y estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

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¿Dónde lloverá en Yucatán hoy?

Según Procivy, las lluvias comenzarán de forma dispersa en municipios del noroeste y sureste del estado, extendiéndose gradualmente hacia la zona centro conforme avance la tarde. Además de las precipitaciones, se esperan:

  • Rachas de viento de hasta 50 a 60 km/h en la costa
  • Vientos de 30 a 40 km/h en el resto del estado
  • Posible actividad eléctrica durante las tormentas
  • Reducción de visibilidad momentánea por lluvia intensa

Las autoridades recomendaron extremar precauciones, especialmente para quienes conduzcan en carretera o realicen actividades al aire libre.

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Pese a las lluvias, el calor continuará siendo intenso en Yucatán. El amanecer registrará temperaturas de entre 24 y 26 grados Celsius, mientras que por la tarde las máximas alcanzarán entre 41 y 42 grados en municipios del sur y poniente. Entre las temperaturas más elevadas previstas destacan:

  • Hasta 42°C en Sotuta, Ticul, Abalá, Halachó, Maxcanú, Peto, Tzucacab, Homún, Maní, Oxkutzcab, Akil y Teabo
  • 41°C en Mérida y Tekax
  • De 39 a 40°C en Valladolid y Tixcacalcupul
  • Entre 36 y 38°C en Tizimín y Chemax
  • De 32 a 34°C en la zona costera

La sensación térmica podría oscilar entre 41 y 47 grados, principalmente entre las 12:00 y 16:00 horas

Recomendaciones ante lluvias y calor en Yucatán

Ante las condiciones previstas para este jueves, Protección Civil recomienda:

  • Evitar exponerse al sol durante las horas de mayor calor
  • Mantenerse hidratado constantemente
  • Desconectar aparatos eléctricos durante tormentas
  • No refugiarse bajo árboles durante actividad eléctrica
  • Asegurar objetos ligeros ante fuertes rachas de viento
  • Permanecer atentos a reportes oficiales del clima

Las autoridades reiteraron que las lluvias podrían presentarse de manera repentina, por lo que piden a la población mantenerse informada sobre cualquier actualización meteorológica.

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