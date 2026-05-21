Vecinos detienen y amarran a presunto delincuente en la colonia Colosio de Ciudad del Carmen

Un presunto delincuente recibió una fuerte golpiza por parte de vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio, luego de ser descubierto presuntamente intentando robar en el interior de un domicilio, situación que generó una intensa movilización policiaca y momentos de tensión entre los habitantes del sector.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Avestruz de dicha colonia, donde vecinos comenzaron a notar la extraña presencia de un masculino dentro de un inmueble particular, sospechando que intentaba sustraer diversas pertenencias del lugar.

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Ante la situación, varios habitantes decidieron organizarse rápidamente y rodear la vivienda, dejando sin posibilidades de escape al señalado, quien al verse descubierto intentó huir subiéndose al techo del domicilio.

Sin embargo, los vecinos lograron acorralarlo y posteriormente bajarlo del inmueble, donde presuntamente fue amarrado y golpeado en plena vía pública por varios ciudadanos molestos debido a los constantes hechos delictivos registrados en la zona.

La situación estuvo a punto de salirse de control, pero gracias a la rápida intervención de elementos de la Policía Estatal Preventiva, se logró salvaguardar la integridad física del presunto ladrón, evitando que continuara siendo agredido por la multitud.

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Posteriormente, el masculino fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades correspondientes y determinar su situación legal.

De acuerdo con versiones de algunos vecinos, aparentemente no interpondrían denuncia formal en contra del detenido; sin embargo, advirtieron que si vuelven a verlo merodeando por la colonia, tomarán medidas más severas. Finalmente, las autoridades se retiraron del lugar con el hombre detenido, mientras la situación volvía poco a poco a la calma entre los habitantes del sector.