Septuagenario seguirá en prisión por presunto intento de homicidio en Bellavista, Campeche

Alfredo N, de 75 años, permanecerá en prisión en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén mientras se define su situación jurídica, luego de ser señalado de intentar privar de la vida a Antonio N, alias El Lobo, durante un hecho violento ocurrido en la colonia Granjas.

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Durante la audiencia inicial, el juez calificó como legal la detención del septuagenario, quien enfrenta una acusación por homicidio calificado en grado de tentativa, sin embargo, el imputado solicitó la ampliación del término constitucional para preparar su defensa.

Será el próximo 16 de junio cuando se reanude la audiencia y el juez determine si Alfredo N es vinculado a proceso, mientras tanto, Antonio N, alias El Lobo, continúa recuperándose de las heridas de arma blanca que sufrió en el abdomen y la espalda.

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JGH