¡Locura tricolor! Campechanos abarrotan la Concha Acústica para apoyar a México en el Mundial 2026

El verde, blanco y rojo se apoderaron de la Concha Acústica, en la capital del Estado. Desde temprano, cientos de campechanos comenzaron a reunirse en este emblemático espacio para vivir juntos la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una auténtica fiesta que ha transformado la mañana en una celebración de identidad, deporte y orgullo nacional.

Noticia Destacada Vandalizan parque en Lerma por política

Familias completas llegaron equipadas para la ocasión. Niños, jóvenes, adultos y hasta adultos mayores lucen con entusiasmo la tradicional playera verde de la Selección Mexicana. Algunos portan banderas tricolores sobre los hombros, otros agitan matracas, hacen sonar cornetas o presumen sombreros decorados con los colores patrios, convirtiendo el lugar en un mosaico de mexicanidad.

La emoción era palpable incluso antes de que iniciara la ceremonia oficial. Entre fotografías, porras improvisadas y pronósticos sobre el juego del equipo mexicano, los asistentes buscaban el mejor lugar para observar la pantalla gigante instalada para la transmisión del evento, que permite seguir cada detalle de las presentaciones artísticas que dieron inicio a la máxima justa futbolística del planeta.

Cada aparición de los artistas era recibida con aplausos y expresiones de asombro. Los asistentes seguían atentos el espectáculo mientras comparten comentarios sobre la historia de los mundiales, los jugadores convocados y las expectativas para el debut de México frente a Sudáfrica.

Y como ocurre en toda gran celebración campechana, la gastronomía no puede faltar. Decenas de microempresarios aprovechan la concentración de aficionados para ofrecer una amplia variedad de productos. Desde esquites, marquesitas, empanadas y tortas, hasta frituras, refrescos, aguas frescas, helados y postres regionales encuentran clientes entre quienes buscan acompañar el espectáculo con algún antojo.

Mientras algunos degustan una botana, otros aprovechan para ondear sus banderas o tomarse fotografías con familiares y amigos, inmortalizando el momento.

La Concha Acústica se convierte así en un punto de encuentro donde el fútbol es el pretexto para reunir a generaciones enteras bajo una misma pasión. Más allá del resultado que pudiera arrojar el encuentro inaugural, el ambiente es de alegría, esperanza y orgullo nacional.

Entre cánticos de '¡México, México!' y el ondear de banderas, Campeche se suma a la fiesta mundialista demostrando que, cuando rueda el balón, también late con fuerza el corazón de todo un Estado y país.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH