Síguenos

Última hora

México

Exdirector de la DEA reconoce a García Harfuch por operativos contra cárteles y cooperación con EU

Campeche / Sucesos

Conductora presuntamente ignora un alto y deja a una pareja herida en Campeche

Una pareja que viajaba en motocicleta resultó lesionada al chocar contra una camioneta cuya conductora presuntamente ignoró un alto en el barrio de Guadalupe.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

25 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Una pareja resultó lesionada en un accidente de tránsito.
Una pareja resultó lesionada en un accidente de tránsito. / Dismar Herrera

Una pareja resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaba chocó contra una camioneta, cuya guiadora presuntamente no respetó el alto correspondiente en el barrio de Guadalupe.

El plantel no cuenta con el voltaje adecuado para utilizar sus equipos.

Noticia Destacada

A días del regreso a clases en Hopelchén, telesecundaria de Xcupil no tiene voltaje para ventiladores

Los hechos ocurrieron cuando la pareja circulaba sobre la avenida Miguel Alemán y al llegar al cruce con la calle Juárez, la conductora de la camioneta habría avanzado sin respetar el señalamiento de alto, cerrándoles el paso y provocando el choque.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes brindaron atención a los dos lesionados y los estabilizaron en el sitio.

JGH

Te puede interesar