Conductora presuntamente ignora un alto y deja a una pareja herida en Campeche

Una pareja resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaba chocó contra una camioneta, cuya guiadora presuntamente no respetó el alto correspondiente en el barrio de Guadalupe.

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Los hechos ocurrieron cuando la pareja circulaba sobre la avenida Miguel Alemán y al llegar al cruce con la calle Juárez, la conductora de la camioneta habría avanzado sin respetar el señalamiento de alto, cerrándoles el paso y provocando el choque.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes brindaron atención a los dos lesionados y los estabilizaron en el sitio.

JGH