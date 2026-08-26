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Campeche / Sucesos

Carambola en el malecón de Campeche deja daños en tres vehículos

El accidente ocurrió cuando un automóvil compacto chocó contra otra unidad y la proyectó contra un tercer vehículo; al no llegar a un acuerdo, el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

26 de ago de 2026

1 min

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Carambola en avenida Pedro Sainz de Baranda termina ante la Fiscalía
Carambola en avenida Pedro Sainz de Baranda termina ante la Fiscalía

Una carambola registrada sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, en la zona del malecón, dejó daños materiales en tres vehículos, sin que se reportaran personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron cuando un automóvil compacto impactó por alcance a otro vehículo, provocando que este terminara colisionando contra una tercera unidad.

El percance generó daños principalmente en el primer vehículo involucrado, mientras que los otros dos presentaron afectaciones menores.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y personal de vialidad, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades, donde al no existir acuerdo el hecho fue turnado ante la Fiscalía General del Estado (FGECAM).

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