Carambola en el malecón de Campeche deja daños en tres vehículos

Una carambola registrada sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, en la zona del malecón, dejó daños materiales en tres vehículos, sin que se reportaran personas lesionadas.

Noticia Destacada Pareja resulta lesionada en Campeche tras chocar motocicleta contra poste

Los hechos ocurrieron cuando un automóvil compacto impactó por alcance a otro vehículo, provocando que este terminara colisionando contra una tercera unidad.

El percance generó daños principalmente en el primer vehículo involucrado, mientras que los otros dos presentaron afectaciones menores.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y personal de vialidad, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades, donde al no existir acuerdo el hecho fue turnado ante la Fiscalía General del Estado (FGECAM).