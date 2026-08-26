Pareja resulta lesionada en Campeche tras chocar motocicleta contra poste

Una pareja resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que circulaban se impactara contra un poste sobre la avenida Concordia.

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El hecho ocurrió cuando la pareja iba abordo e una moto con dirección a la unidad habitacional Siglo XXI Presuntamente, los ocupantes circulaban a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, lo que habría ocasionado que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara estrellándose contra el poste.

Al sitio llegaron ambulancias del sector salud, cuyos paramédicos brindaron atención a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital para su valoración médica, mientras el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.