Detienen a hombre con escalera presuntamente robada en Campeche

Un hombre fue detenido por elementos policiales cuando cargaba una escalera que presuntamente había sido sustraída de un domicilio en la ciudad de San Francisco de Campeche.

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Los agentes lo ubicaron sobre la calle Sinaí, entre Pich, mientras se encontraba en posesión del objeto. Al ser cuestionado, el sujeto no pudo acreditar que la escalera fuera de su propiedad ni explicar su procedencia.

Ante esta situación, los policías aseguraron la escalera y trasladaron al hombre a las instalaciones correspondientes para iniciar el procedimiento legal.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, autoridad que realizará las investigaciones para establecer el origen del objeto y determinar su situación jurídica.

JGH