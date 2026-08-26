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Campeche / Sucesos

Hombre muere tras recibir descarga eléctrica en Fracciorama 2000, Campeche; pintaba una casa

Un hombre perdió la vida tras recibir presuntamente una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de pintura en el techo de una vivienda de Fracciorama 2000.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

26 de ago de 2026

1 min

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Un hombre perdió la vida mientras realizaba trabajos de pintura.
Un hombre perdió la vida mientras realizaba trabajos de pintura. / Dismar Herrera

Un hombre perdió la vida mientras realizaba trabajos de pintura en una vivienda de la unidad habitacional Fracciorama 2000, luego de que presuntamente tocara un cable eléctrico cuando se encontraba en el techo del inmueble.

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Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle Niebla, donde el hombre realizaba labores de pintura cuando aparentemente tuvo contacto con un cable y recibió una descarga eléctrica.

Al sitio acudieron paramédicos del sector salud, elementos de la Policía Estatal y bomberos, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, el acceso al inmueble fue acordonado y se dio parte a las autoridades ministeriales y forenses para la recuperación del cuerpo.

JGH

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