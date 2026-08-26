Marco Rubio recibe a Roberto Velasco en Washington en medio de negociaciones por aranceles y T-MEC

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este miércoles 26 de agosto al canciller mexicano Roberto Velasco en Washington D. C., en una reunión que ocurre mientras ambos países mantienen negociaciones para evitar nuevas medidas arancelarias y preservar la relación comercial bilateral.

El encuentro comenzó en la sede del Departamento de Estado, donde ambos funcionarios se saludaron ante las cámaras antes de iniciar una reunión a puerta cerrada.

Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha dado a conocer detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados o los temas abordados durante la conversación.

¿Qué temas podrían abordar Marco Rubio y Roberto Velasco?

La reunión se produce en un contexto marcado por temas sensibles de la agenda bilateral, entre ellos comercio, aranceles, seguridad y migración.

Velasco llegó a Washington después de concluir una visita oficial de dos días a Corea del Sur y había adelantado que sostendría reuniones sobre asuntos prioritarios para la relación entre México y Estados Unidos.

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Rubio y Velasco ya habían mantenido una conversación telefónica el pasado 8 de junio, en la que revisaron temas de cooperación bilateral.

Marcelo Erard también negocia en Washington

La presencia del canciller mexicano coincide con la estancia en Washington del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien participa en conversaciones enfocadas en evitar nuevos aranceles a productos mexicanos.

Estas gestiones ocurren en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, escenario que ha incrementado la atención sobre el futuro del T-MEC y la relación económica entre los tres países.

México busca mantener abiertos los canales de negociación con Washington mientras Estados Unidos impulsa una política comercial más restrictiva.

Relación bilateral mantiene varios frentes abiertos

Además de los asuntos comerciales, la relación entre ambos gobiernos mantiene pendientes en materia de seguridad.

Washington ha presionado a México por casos relacionados con presuntos vínculos de funcionarios y exfuncionarios con grupos del crimen organizado. Entre los nombres mencionados se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido que cualquier solicitud o señalamiento debe estar acompañado de pruebas.

Met with Mexican Foreign Secretary @r_velascoa to discuss decisive actions to end illegal immigration, halt fentanyl trafficking, and dismantle Foreign Terrorist Organizations and cartels. pic.twitter.com/EGpqlJn9cW — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 26, 2026

México y Estados Unidos mantienen “diálogo constante”

Sheinbaum ha asegurado en los últimos días que existe comunicación permanente entre ambos gobiernos y que su administración mantiene contacto con funcionarios estadounidenses en distintos niveles.

La reunión entre Rubio y Velasco forma parte de ese diálogo, aunque hasta ahora no se ha emitido un comunicado conjunto que detalle los resultados del encuentro en Washington.

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