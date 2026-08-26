Exconvento de Tekantó suma seis años sin restauración

El antiguo convento franciscano de San Agustín, en la actualidad parroquia secular de la arquidiócesis de Yucatán, lleva más de seis años en espera de la restauración del frontispicio, ya que desde junio del 2020, cuando el exceso de humedad propiciado por una tormenta tropical, el campanario, una espadaña del siglo XVI, registró un derrumbe, lo que dañó la arquería del frente y uno de los anexos.

Desde ese año, se han presentaron varias solicitudes, demandas y propuestas, pero las inspecciones por parte de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no ha dado resultados concretos, limitándose a retirar los escombros que obstruían el acceso al templo por la puerta lateral y delimitando el acceso a la arquería, que cada vez se ve más dañada por la falta de intervención oportuna.

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Sobre esta situación, Armando Chablé Martínez, vecino de la comunidad, expresó: “Al parecer mientras más pasa el tiempo parece que se olvidaron que existió un un gran campanario”.

“Creo que eso quieren las autoridades para ya no restaurarlo. Ojalá, de verdad, se haga algo para que el convento de Tekantó lo recupere, pues forma parte importante de la construcción y de la historia e imagen de nuestro pueblo”.

Como se recuerda, fue en la primera semana de junio del 2020 cuando la tormenta tropical Cristóbal trajo mucha lluvia, lo que propició que el antiguo campanario, de dos cuerpos, sucumbiera.

Las enormes piedras cayeron sobre el techo de los corredores del frente del antiguo convento, lo que a su vez provocó el desplome de los mismos y el derrumbe de la parte superior de la gruesa pared del anexo de la sacristía.

Sobre aquel evento, una de las vecinas, cuyo domicilio se ubica a un costado del templo, expresó: “Recuerdo ese día, hace seis años, cuando el fuerte estruendo sacudió el ambiente. Se había caído en pedazos el campanario y parte de los arcos. Era una escena fuerte porque nos causó dolor ver cómo se perdía una parte de nuestro templo. La autoridad entonces salió para cercar y delimitar ese espacio y dijeron que pronto se restauraría, pero nada se ha hecho hasta la actualidad. Ojalá que ya pronto se arregle todo el corredor y el campanario”.

Los numerosos escombros, que obstruían el acceso al templo fueron retirados hace unos meses y con esos trabajos la comunidad pensó que ya se iba a poner en marcha el proyecto de restauración, pero no se ha hecho nada desde hace varios años.

Eso ha dejado en evidencia el poco interés de la administración municipal para gestionar la adecuada recuperación del templo.

De acuerdo con los datos históricos, el convento de San Agustín de Tekantó fue construido por el capitulo franciscano de la provincia de San José de Yucatán en el año de 1576. El campanario que sucumbió formaba parte de las primeras edificaciones en este convento. Asimismo, el corredor data del siglo XVIII.

A simple vista se observa que en otras partes del convento también hay áreas en peligro por la falta de mantenimiento por parte de las autoridades correspondientes y se teme que haya algún otro derrumbe de esta antigua y simbólica estructura religiosa.