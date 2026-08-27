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Campeche / Sucesos

Caen dos durante cateo en la colonia Pablo García, en Campeche; aseguran drogas, básculas y dinero

Un cateo contra el narcomenudeo en la colonia Pablo García de Campeche dejó dos detenidos y el aseguramiento de presuntas drogas, básculas, bolsas y dinero en efectivo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

27 de ago de 2026

1 min

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Cateo contra el narcomenudeo deja dos detenidos en la colonia Pablo García
Cateo contra el narcomenudeo deja dos detenidos en la colonia Pablo García / Dismar Herrera

Como parte de las acciones de seguimiento a las investigaciones contra el narcomenudeo, autoridades realizaron un cateo en un predio de la colonia Pablo García, donde fueron aseguradas diversas sustancias y dos personas quedaron detenidas.

Una mujer sufrió una caída mientras caminaba por el parque de Las Golondrinas.

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La diligencia se realizó el 26 de agosto, en cumplimiento de una orden de cateo emitida por un juez y derivada de una investigación por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión con fines de comercio.

Durante la intervención fueron localizados polvo y fragmentos sólidos de color blanquecino, además de hierba verde y seca con características de marihuana, así como bolsas para su embalaje, dos básculas grameras y dinero en efectivo.

En el lugar fueron detenidos F.H.G., de 36 años, y A.M.T.C., de 51, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

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