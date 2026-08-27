Motociclista resulta lesionado tras chocar contra camioneta en el Puente Zacatal

Un aparatoso accidente vial registrado sobre la joroba del Puente Zacatal, en el acceso a Ciudad del Carmen, dejó como saldo a un motociclista lesionado, quien tuvo que ser auxiliado por ciudadanos y posteriormente trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

El percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Nissan X-Trail, color blanco, con placas de circulación DJC-864-B del estado de Campeche, ingresaba a la ciudad y, aparentemente, redujo su velocidad sobre la vialidad.

En ese momento, el guiador de una motocicleta Italika 125Z, color negro, con matrícula 08A9V7 del estado de Campeche, presuntamente no guardó la distancia reglamentaria y terminó impactándose contra la parte posterior de la camioneta.

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Debido a la fuerza del golpe, el motociclista salió proyectado y terminó tendido sobre la carpeta asfáltica, presentando lesiones principalmente en las piernas.

Automovilistas y ciudadanos que transitaban por el lugar se detuvieron para auxiliarlo mientras arribaban paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios y, tras valorarlo, determinaron que requería ser trasladado de manera urgente a un hospital para una atención médica más especializada.

Minutos después llegaron elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, quienes tomaron conocimiento del accidente, realizaron las diligencias correspondientes y llevaron a cabo el peritaje para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

El conductor de la camioneta activó su compañía aseguradora para responder por los daños ocasionados; sin embargo, debido a que el motociclista se encontraba lesionado y fue trasladado a un hospital, el procedimiento podría continuar ante la autoridad ministerial para establecer las responsabilidades correspondientes y buscar un acuerdo entre las partes conforme a derecho.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras las autoridades realizaban las diligencias y retiraban las unidades involucradas.