Danna Ramírez busca la Alcaldía de Playa del Carmen desde una regiduría obtenida por resolución judicial

En el Cabildo de Playa del Carmen, la regidora Danna Felisa Ramírez Saldaña presenta puntos de acuerdo, recorre colonias y se fotografía con vecinos, al mismo tiempo, encabeza el Comité Directivo Municipal del PAN, cargo que revalidó en septiembre del 2025 con 91 votos contra 65 de Jimena Palafox. Desde esos dos espacios se perfila, según voces del blanquiazul local, como una de las cartas para buscar la candidatura a la presidencia municipal en el 2027. La radiografía de su trayectoria, sin embargo, muestra un ascenso ligado más a resoluciones judiciales y a la debilidad estructural del partido que a una gestión con resultados medibles o a una base ciudadana consolidada.

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La regiduría que no llegó por las urnas

Ramírez Saldaña no ocupó la curul tras el conteo de votos del 2 de junio del 2024, llegó el 22 de noviembre de ese año, cuando el Cabildo acató la sentencia JDC/053/2024 del Tribunal Electoral de Quintana Roo, cuando el fallo revocó la designación de Kira Iris San —suplente de la entonces candidata a la reelección Roxana Lili Campos Miranda— y ordenó llamar a la siguiente en la lista de la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo. La Sala Regional Xalapa del TEPJF confirmó después esa determinación al desechar el recurso de Iris San.

El episodio dejó cicatrices en el PAN, en redes sociales y comentarios a la transmisión del Ayuntamiento, usuarios la señalaron como “trepadora” y “vendida”, algunos cuestionaron que no tuviera un trabajo político visible previo dentro del partido. Incluso, la propia regidora ha dicho que ha sido víctima de ataques y denostaciones por su vida privada.

Lo concreto es que su ingreso al Cabildo ocurrió en medio de la derrota más contundente del PAN en el municipio en años recientes y de una disputa interna por el control de los espacios de representación proporcional.

Antes de ese momento, durante la campaña, ella y el también regidor Juan Humberto Novelo Zapata enfrentaron una queja de Morena por presunta vulneración al principio de equidad pero el Tribunal Electoral determinó la inexistencia de las conductas denunciadas.

Su ascenso está ligado a resoluciones y a la debilidad estructural del partido / Especial

Oposición de minoría y agenda de recorridos

Como regidora de oposición en un Cabildo dominado por la coalición gobernante, Ramírez Saldaña ha centrado su actividad en la Comisión de Derechos Humanos, impulsado verificaciones a plantas y vehículos de gas LP, documentado las fallas de Aguakan en colonias como Villas del Sol y ha hablado de talleres sobre violencia de género y equidad. Es de los miembros del Cabildo que más iniciativas presentan, sin embargo, eso no se traduce automáticamente en impacto, ya que en un cuerpo colegiado donde la mayoría define el rumbo, las propuestas de la oposición suelen quedar en el terreno de la gestoría y el señalamiento.

El PAN municipal que ella dirige tampoco muestra signos de recuperación acelerada, pues en las mediciones de intención de voto rumbo al 2027, el blanquiazul oscila cerca del 18 por ciento, muy lejos de Morena. No ha logrado aumentar la militancia local, al grado que la propia dirigencia ha reconocido que son los simpatizantes, más que los afiliados formales, son quienes sostienen la presencia del partido.

Ramírez Saldaña habla de trabajo territorial, de abrir las puertas a la ciudadanía y de recuperar el “humanismo” panista por lo que los actos de toma de protesta y las caminatas continúan, pero sin generar resultados ni un aumento en la preferencia electoral.

Su trayectoria se basa en la impartición de talleres de violencia de género / Especial

Sin trayectoria empresarial ni cargos de gobierno previos

Danna Ramírez nunca ocupó algún cargo de alta responsabilidad en la administración municipal o estatal ni empresarial antes de su llegada al Cabildo, su perfil se construye casi por completo dentro de la estructura del PAN local y en la regiduría obtenida por vía jurisdiccional. Esa limitación pesa cuando se proyecta una candidatura a la alcaldía en un municipio donde los electores han premiado perfiles con experiencia de gestión o con fuerte presencia territorial previa, una trayectoria centrada en la oposición interna y en la dirigencia partidista enfrenta un techo evidente.

Los críticos dentro y fuera del partido señalan que el control del comité municipal le permite posicionarse, pero no garantiza que el PAN llegue competitivo al 2027, luego de que el partido perdió el gobierno en 2024 después de haberlo ejercido con Lilí Campos.

La diferencia de votos fue amplia y recuperar ese terreno requiere más que recorridos y puntos de acuerdo, necesita una estructura que hoy no se percibe fortalecida y un discurso que conecte con una ciudadanía que, en varias encuestas, declara que no votaría por ninguno.

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El costo de llegar por sentencia

Danna Felisa Ramírez Saldaña concentra hoy dos de los espacios más visibles del PAN en Playa del Carmen: la regiduría y la dirigencia municipal, desde ahí construye su proyección hacia el 2027. La forma en que obtuvo el primer cargo —por resolución del Tribunal Electoral y no por el voto ciudadano— es parte de su historia política. Las acusaciones de trepadora y falta de trabajo previo en el partido generan ruido constante en redes y entre algunos militantes.

Mientras tanto, el PAN local sigue siendo oposición de minoría, los resultados en las calles y en la preferencia electoral aún no acompañan su discurso. En ese contexto, la aspiración de Ramírez Saldaña a la candidatura a la presidencia municipal se sostiene más sobre el control de la estructura partidista que sobre una trayectoria de gobierno. La elección del 2027 dirá si ese capital alcanza o si el peso de llegar por sentencia y de encabezar un partido todavía débil y dividido termina por definir su techo político.