Fuerte operativo en Ciudad del Carmen: Asaltantes roban caja fuerte y huyen en taxi

Una fuerte movilización de elementos policiacos se registró en la colonia San Nicolás, luego de que se reportara un presunto asalto a mano armada cometido contra un establecimiento de la zona, donde los responsables habrían obtenido dinero en efectivo y una caja fuerte.

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De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de dicha colonia, lo que generó una rápida respuesta de las autoridades. Tras el reporte, agentes de seguridad desplegaron un operativo para tratar de ubicar a los presuntos responsables y el vehículo en el que habrían escapado.

Durante las labores de búsqueda, los elementos policiacos lograron ubicar un taxi que presuntamente habría sido utilizado para trasladar a los individuos que participaron en el atraco. La unidad fue localizada sobre la calle Orquídea, entre Rosas y Azucenas, donde se generó una intensa movilización.

En el sitio, dos hombres fueron asegurados y posteriormente trasladados ante la autoridad investigadora para rendir su declaración y aportar información relacionada con los hechos. Sin embargo, de manera preliminar, se informó que no fueron presentados en calidad de detenidos, sino como aportadores de datos, a fin de que la Fiscalía determine si tuvieron o no alguna participación en el robo.

Según las primeras versiones, los involucrados habrían manifestado que el servicio de taxi únicamente consistió en trasladar a los pasajeros, sin que el conductor tuviera conocimiento de que presuntamente acababan de cometer un asalto. Por ello, será la autoridad ministerial la encargada de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas como consecuencia del atraco. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar plenamente a los responsables y determinar el paradero del dinero en efectivo y la caja fuerte sustraídos.

Las autoridades continúan recabando testimonios y demás elementos que permitan esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.

JGH