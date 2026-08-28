Esto se sabe sobre el novio de Melenie Carmona, padre de su hijo

Hace poco, Melenie Carmona se vio envuelta en una fuerte controversia, porque se comenzó a especular que la joven podría estar embarazada, situación que fue confirmada por la hija de Alicia Villarreal.

En sus recientes publicaciones, Melenie Carmona decidió romper el silencio y hablar sobre este tema que había causado polémica en las redes sociales. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la joven compartió una imagen en donde dejó todo muy claro.

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En la última foto que publicó, salió con una pancita de embarazada, dejando en claro que sí está en la dulce espera de su primer bebé, aunque ella había preferido mantener todo en silencio.

Sin embargo, ahora que su pancita ya es más visible, decidió compartir esta noticia. Cabe mencionar que ella siempre ha sido muy reservada con su relación, pues el padre de su bebé no es una persona del medio artístico.

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¿Quién es el padre del bebé de Melenie Carmona?

La ocasión en que la pareja fue captada junta por los medios de comunicación, Melenie Carmona fue muy clara al pedir respeto para su privacidad.

“No escogí ser pública, pero él sí. Nada más pedirles a ustedes que respeten como que ese espacio que él requiere”

Por ese motivo, no se sabe nada sobre la pareja de Melenie Carmona, ya que la joven no ha revelado detalles sobre la vida de su novio, pero se ha filtrado que están juntos desde abril de 2025.

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