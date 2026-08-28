Incendio consume por completo una habitación de madera y huano en Tizimín

Una habitación construida con madera y techo de huano quedó completamente destruida por un incendio registrado en una vivienda de la colonia Comichén, en Tizimín. Pese a la magnitud de los daños, no se reportaron personas lesionadas.

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La propietaria del predio fue alertada por un conocido, quien le informó que salía humo del inmueble. Cuando llegó al lugar, observó que la estructura, cuyo techo también tenía plástico, se encontraba envuelta en llamas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al sitio y realizaron las maniobras necesarias hasta controlar y sofocar el fuego, evitando que se extendiera hacia otras áreas.

Las llamas consumieron la totalidad de la habitación y diversos objetos que se encontraban en su interior. Hasta el momento se desconoce qué provocó el incendio, por lo que las causas deberán ser determinadas mediante las investigaciones correspondientes.